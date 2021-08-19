Merkel’den Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ziyaret

Gelecek ay yapılacak seçime hazırlanan Almanya’da koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel bugün dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi.Bir yıl gibi kısa bir sürede Covid-19 salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech’in Marburg’daki üretim tesislerini ziyaret eden Merkel, burada şirketin kurucuları ve aşının mimarları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le bir araya geldi.





AR-GE ve üretim çalışmalarını yakından inceleyen Merkel, Şahin ve Türeci ile sosyal mesafeye uyarak selamlaşırken daha sonra maske, gözlük ve kostüm giyerek bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.