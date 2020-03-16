Merkel’den Türkçe altyazılı Corona çağrısı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i haftada bir sosyal medya aracılığı ile bir video çekip koronavirüs hakkında halkı bilgilendiriyor. Son mesajı Türkçe alt yazılı olarak ta resmi hesaplardan yayınlandı.





Almanya'da yaşayan herkese net mesajlar veren Merkel Korona virüsünün ilacı yok aşısı da yok. Bu nedenle virüsün yayılma hızını yavaşlatmamız gerekiyor.' dedi. Ayrıca herkesin üzerine düşen tedbirleri alması gerektiğini söyleyen Merkel "Uzmanlar, torunların büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret etmemelerini söylüyorlar." uyarısını yaptı





Almanya halkı açısından oldukça olumlu algılanan Merkel'in açıklamalarında ekonomik tedbirlerinde de altını çizdi.