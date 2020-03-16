Samanyolu Haber /Gündem / Merkel’den Türkçe altyazılı Corona çağrısı! /16 Mart 2020 09:31

Merkel’den Türkçe altyazılı Corona çağrısı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Alman vatadaşları için yaptığı Türkçe altyazılı bilgilendirme videosu dikkat çekti.

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i haftada bir sosyal medya aracılığı ile bir video çekip koronavirüs hakkında halkı bilgilendiriyor. Son mesajı Türkçe alt yazılı olarak ta resmi hesaplardan yayınlandı. 

Almanya'da yaşayan herkese net mesajlar veren Merkel Korona virüsünün ilacı yok aşısı da yok. Bu nedenle virüsün yayılma hızını yavaşlatmamız gerekiyor.' dedi. Ayrıca herkesin üzerine düşen tedbirleri alması gerektiğini söyleyen Merkel "Uzmanlar, torunların büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret etmemelerini söylüyorlar." uyarısını yaptı 

Almanya halkı açısından oldukça olumlu algılanan Merkel'in açıklamalarında  ekonomik tedbirlerinde de altını çizdi. 
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