Merkel’den Türkiye’ye yaptırım sinyali





Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söyledi.





Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa'yla yaşanan gerilimin artması sonucunda, yaz aylarından bu yana Birlik'in yaptırımları gündeme almasını erteleyen ve Yunanistan ve Türkiye'nin kıta sahanlığı sorununu çözmesi için arabulucu olan Merkel, ilk kez yaptırımların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.





Türkiye'nin tartışmalı sularda sondaj yapan gemileri için NAVTEX ilanlarını uzatmasıyla ilgili olarak "Olaylar umduğumuz gibi gelişmedi" diyen Merkel, bir sonraki zirveyle ilgili şunları söyledi:





"Türkiye'nin tartışmalı sularda doğal gaz arayışını, 10 Aralık'ta yapılacak bir sonraki AB zirvesinde masaya yatırma konusunda uzlaştık. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. O zamana kadar yaşanacak gelişmeleri izleyeceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz. Şu an başka bir şey söyleyemem ama bugüne kadar olayların umduğumuz şekilde gelişmediğini söyleyebilirim."





Zirve öncesinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki söyleminin AB ile gerilimi artırdığını söyledi:





"Ankara, bu tavrının Birlik'ten kopuşunu derinleştirdiğini anlamalı. Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili son açıklamaları ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olmayan adımları, tansiyonu daha da yükseltiyor. Pozitif gündeme dönüş için Türk tarafında temelden bir tavır değişikliği gerekiyor. Biz pozitif gündeme dönmeyi umuyoruz."





Kuzey Kıbrıs yönetimi, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin sahilini ve bazı yollarını açmış, 15 Kasım günü 1983'te tek taraflı ilan edilen ve sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar da Maraş'a gitmişti.





Erdoğan burada, yıllardır müzakere masasında konuşulan federasyon değil, "İki devletli çözüm" çağrısı yapmış ve ADA'nın çevresindeki doğalgaz kaynaklarına erişim için "diplomasi oyunlarına daha fazla taviz vermeyeceklerini" söylemişti.