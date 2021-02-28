Merkel direndi Türkiye’ye 3 ay kazandırdı

Avrupa Birliği'nin, “AB‘den onaylı aşıları içeren aşı pasaportu” kararı gündemden düşmüyor. AB'den onay almamış olan Çin aşısı, bu pasaportta yer almayacak ve bunu yaptırmış olanlar da, AB'ye giremeyecek. Otel, tatil yerleri, restoranlar, yüzme havuzları, fitness stüdyoları, spor salonları, düğün salonları da Aşı Pasaportu şartına bağlandı.





Bu kararın perde arkasını, Almanya Başbakanı Merkel'in, bu yıl Türkiye'yi turizmde devre dışı bırakmak isteyenlere karşı bulduğu “üç aylık formülü” tutanaklara da geçti. İşte o tutanaklardan satır başları:





ALMANYA İLE FRANSA KURTARDI





25 Şubat Perşembe akşamı 4.5 saat süren liderler zirvesinin gündemi aşı pasaportuydu. “Aşı pasaportu”nu gündeme getiren ve bununla “turizmde corona yasaklarının kalkacağını bilen” Yunanistan, bir an önce hayata geçmesi için yanına diğer ülkeleri aldı.





Ancak karşısına Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa dikildi. Onların, “Daha çocukların aşı takvimi belli değil. Onlar pasaporta işlenemeyecek. Üç ay, PCR testi ve bağışıklık kanıtı da geçerli olmalı” ısrarı sonuç getirdi.





Aşı pasaportunun tüm AB'de hayata geçmesi üç ay ertelendi. Böylece Türkiye'ye, AB Ortak Aşı Platformu'na girebilmek için üç aylık zaman kazandırıldı.













ÜLKELERİN AŞI PASAPORTU POLİTİKASI

AB liderler zirvesinde şunlar oldu;

YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS: “İsrail gibi yapalım. Onlar aşılamayı bitirdi, açılımı buna bağladı. Bizde de, sade aşılama sonrası seyahat mümkün olsun” görüşünü savundu.

ROMANYA VE POLONYA: “Bu görüşlere katılıyoruz. Aşı yaptıranların özellikle seyahat ve turizmde öncelik hakları olsun. Hukuken bunlara öncelik tanınabilsin” dedi.



Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık ve turizm geliyor.



AVUSTURYA, İSPANYA, PORTEKİZ: Avusturya adına konuşan Başbakan Sebastian Kurz, “İsrail modeli gibi bir model uygulanmalı” dedi. İspanya ve Portekiz de bu fikre sıcak baktıklarını duyurdu. Onlar da olumlu görüş bildirdi.

BULGARİSTAN: Bulgaristan Başbakanı Boiko Borisov bu talebi destekledi. Avusturya, Yunanistan ve diğer ülkelerle “yeşil aşı pasaportu” teklifinde uyuştuklarını söyledi. Borisov, “Aşılanmış veya hastalığı geçirmiş olan herkese rahatlama getirmelidir” dedi.

ALMANYA VE FRANSA: 27 üye ülke arasındaki, bu iki büyük ülke acil uygulamaya karşı çıktı. Almanya Başbakanı Merkel, ancak yeterli aşı olunursa aşılanmış kişilere ayrıcalık tanınabileceğinde ısrar etti. Aşı yaptıranların bulaştırıp bulaştırmadığının net olmadığını belirten Merkel, özellikle çocukların aşı takviminin bilinmediğini, onların aşı pasaportuna giremeyeceğini, bu nedenle uygulamanın üç ay ertelenmesini istedi. Bu geçiş sürecinde insanların negatif sonuçlu PCR testleri ve bağışıklık raporu ile seyahat edebilmelerini talep etti. Bunu Fransa da destekledi ve aşı pasaportuna üç aylık süre biçildi.

TÜRKİYE'NİN DURUMU: AB'nin aşı pasaportunda, “AB'den onay alan aşı bilgileri” yer alacak. Çin aşısı yaptıran Türklerin bu bilgileri buraya girmeyecek. Bu durumda Türkiye, AB ile olan özel ilişkisini kullanarak, AB Ortak Dijital Aşı Platformuna katılmak zorunda. Aksi halde, bu yaz Türkiye yine riskli ve “seyahat uyarısı” yapılan ülke olarak kalacak.

Geçen yıl, riskli ülke statüsü yüzünden Türkiye, Almanya ile özel olarak görüşmek zorunda kalmış ve sadece 5 kente seyahat uyarısını kaldırtabilmişti





TUI: Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne başlatıyoruz

AB'nin “Ortak Dijital Aşı pasaportu” kararından sonra Alman turizm devleri, 2021 yaz turizminin kurtarılabileceği umudu doğduğu için sevindi.

TUI'den yapılan açıklamada, “Bu yaz, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İspanya'yı başlatabileceğiz. Diğer Akdeniz havzası ülkeleri artık daha sonra” açıklaması yaptı.

TUI'nin CEO'su, “Aşı pasaportu ile 2021 yazında turizm mümkün olacaktır. Bu güvenli ve sorumluluk bilinciyle yapılmış bir iş olacak” diye konuştu.



Alman Restoranlar Derneği Başkanı Ingrid Hartges, “Bir an önce aşı yaptırma fırsatına herkes sahip olmalı. Bunu yaptıranların yaz boyunca özgürlüklerine sahip olabileceğine ve temel haklarına alabileceğine inanıyoruz. Oteller ve restoranlara sadece aşı yaptırmış olanların girebilmesi mantıklı” açıklaması yaptı.

Eğlence sektörünün önde gelen ismi Eventim de, aşı yaptıranların yeniden konserlere, tüm etkinliklere katılabileceğini duyurdu. Aşılanmış kişilerin yeniden stadyumlara doluşup maçları izleyebileceği de belirtiliyor. Birçok kulüp bununla ilgili olumlu görüş bildirdi.



