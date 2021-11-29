Samanyolu Haber /Gündem / Merkel’e askeri uğurlama yapılacak /29 Kasım 2021 12:15

Merkel’e askeri uğurlama yapılacak

Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturarak iktidara gelme hazırlığı yaparken, ülkenin 16 yıldır başbakanlığını yapan Angela Merkel’in askeri törenle uğurlanacağı açıklandı.

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Hükümet  Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Aralık Perşembe günü Federal Savunma Bakanlığı’nda Başbakan Merkel için geleneksel askeri uğurlama töreni düzenleneceğini söyledi. Ancak Kovid-19 nedeniyle tören sonrası verilen geleneksel resepsiyondan feragat edilecek. Aynı zamanda pandemi nedeniyle davetli sayısının 200’le sınırlandırıldığı ve onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in katılmasının beklendiği belirtildi. 16 yıllık Merkel iktidarı döneminde görev yapan 52 bakanın davetliler arasında yer alacağına işaret edildi.
Haftalık ‘Der Spiegel’ dergisi Başbakan Merkel’in askeri uğurlama töreninde ünlü Alman aktrist Hildegard Kneft’in ‘Benim İçin Kırmızı Güller Yağsın’, kilise müziği ‘Büyük Tanrı Seni Övüyoruz’ ve kendisinin de yıllarca yaşadığı tarihe karışan eski Doğu Almanya’nın ünlü kadın sanatçılarından Nina Hagen’in meşhur ‘Renkli Filmi Unuttun’ isimli parçalarının çalınmasını arzu ettiğine yer verdi. Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in geleneksel uğurlama töreninde Frank Sinatra’nın ‘My Way’ (Kendi Yolum), eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un da ‘Bizim Tanrı’mız Sağlam Bir Kaledir’ ve ‘7 Köprü Üzerinden Geçmelisin’ parçalarını tercih ettiği de hatırlatıldı.
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