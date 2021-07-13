Merkel: Fransa'nın yolunu izlemeyeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'da açıklandığı gibi bir aşı zorunluluğunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nü (RKI) ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Fransa'nın öngördüğü yolda yürüme gibi bir niyetimiz yok. Aşı zorunluluğu olmayacağını daha önce de söylemiştik" dedi.





Bu tutumdan vazgeçmenin güven kazanmaya faydalı olacağını düşünmediğini belirten Merkel, "Güven, aşıyı teşvik edici bir tutumla kazanılabilir. Bazıları aşılanmayı gereksiz ya da tehlikeli görüyor olabilir. Bu nedenle aşılanma konusunda şüpheleri olan herkese şunu söylemek isterim: Aşılanmak sadece sizi değil, yakınlarınızı, sizin için değer taşıyan, sevdiğiniz insanları da korur" diye konuştu.





"Hedeflenen oranın çok uzağındayız"

Aşının daha agresif varyantlarına da karşı koyabilmek için 12-59 yaş grubundaki nüfusun yüzde 85'inin, 60 yaş üstündeki grubun da yüzde 90'ının aşılanması gerektiğini belirten Merkel, bu rakamların çok uzağında olduklarını ve aşılama oranı yükseltilemediği sürece vaka sayılarının yeniden artacağı uyarısında bulundu.





Aşının ağır vakalara karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük yaşamda yük olan kısıtlamalara karşı da bir önlem olduğunu belirten Merkel, "Ne kadar çok aşı yapılırsa özgürlüğümüze o kadar çok kavuşacağız" dedi.





"Aşı hizmeti kilisenin, caminin yanına götürülüyor"

Sağlık Bakanı Jens Spahn da aşılama hızının yüksek olduğunu ancak yavaşlamaya başladığını gözlemlediklerini belirterek "Ne kadar çok kişi aşılanırsa sonbahar ve kışı o kadar iyi geride bırakırız" dedi.





Eyalet ve belediye yönetimlerinin aşının vatandaşlara ulaştırılması konusunda yaratıcı ve zahmetsiz hizmetler sunduğunu belirten Spahn, "Kilisenin ya da caminin yanında hizmet sunuyorlar. Şu an önemli olan, faal bir şekilde aşılanma için çaba göstermeyenlere de ulaşabilmek" diye konuştu.





Merkel, Spahn ve RKI Başkanı Lothar Wieler arasında yapılan görüşmede, artan vaka sayıları karşısında aşıların pandeminin seyri üzerindeki etkisinin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Almanya'da son verilere göre nüfusun yüzde 58'i bir doz aşı olmuş durumda. İkinci dozla aşı sürecini tamamlamış olanların oranı ise yüzde 43.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına aşılanmaları için 15 Eylül'e kadar mühlet vermişti. Sağlık Bakanı Olivier Véran da bu tarihe kadar aşılanmayan sağlık çalışanlarının çalışmaya devam edemeyeceklerini ve kendilerine maaş ödemesi yapılmayacağını bildirmişti.