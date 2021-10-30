Samanyolu Haber /Gündem / Merkel, G20'ye halefi Scholz ile birlikte katılacak /30 Ekim 2021 11:37

Merkel, G20'ye halefi Scholz ile birlikte katılacak

Almanya Başbakanı Merkel, muhtemel halefi Scholz’u Roma’da düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmelere davet etti. Zirve çerçevesinde Merkel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel (CDU) 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'u hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 zirvesinde muhtemel halefi olarak takdim edecek.

Yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini geçici olarak yürüten Merkel, halen Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Scholz'u zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili toplantılara katılmaya davet etti.

DW Türkçe'nin haberine göre hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Merkel ve Scholz'un Roma'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Merkel ve Scholz'un ayrıca, Arjantin, Singapur, Hindistan ve Güney Kore'nin devlet ve hükümet başkanları ile de  ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Ayrıca, zirve çerçevesinde İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan üst düzey katılımlarla İran politikalarının masaya yatırılacağı dörtlü bir toplandının yapılması da kararlaştırıldı.

Berlin'deki diplomatik çevrelere göre Merkel'in Scholz'u G20 zirvesine davet etmesi, Almanya’nın, "G20 sürecinde süreklilik sinyali vermesi" ve sorunsuz bir hükümet değişikliğinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin örnek teşkil etmesi bakımından önem taşıyor. Aynı kaynaklar zirvede başbakanın olası halefi ile birlikte yer alacak olmasını ise "kesinlikle tarihi bir olay" olarak değerlendiriyor.

Öte yandan Scholz halen yürüttüğü Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevleri gereği zirveye resmi olarak da katılıyor. Scholz bu bağlamda Cuma öğleden sonra, maliye ve sağlık bakanlarının katılımıyla korona politikaları ve sonuçlarının ele alınacağı bir toplantıya katılacak.

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