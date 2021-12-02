Merkel geleneksel askeri törenle uğurlanacak

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından 16 yıllık Başbakanlık görevini yeni koalisyon hükümeti kurulana dek sürdürecek olan Merkel için bu akşam başkent Berlin'de Alman ordusu Bundeswehr tarafından geleneksel uğurlama seramonisi gerçekleştirilecek. Almanca "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seramoni, ülkenin en yüksek derecedeki askeri töreni anlamına geliyor. Alman ordusu bu töreni görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenliyor. Törende ellerinde meşaleler taşıyan üniformalı, savaş miğferli askerler, komandolar ve özel hareket birlikleri adeta bir saat hassasiyetinde işleyen koreografi eşliğinde gösteri gerçekleştiriyor.







DW'nin haberine göre geçmişi 16. yüzyıla dayanan askeri uğurlama töreninin bir özelliği de uğurlanacak olan devlet görevlisinin seramoni sırasında askeri bando tarafından çalınacak müzik eserlerini önceden belirleyebilmesi.





Angela Merkel'in seramonide çalınmasını istediği "istek parçalar" da bu bağlamda askeri yetkililere iletildi.





Ancak Başbakanın istek parçalarının neler olduğu duyanların yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor.





BİR İLAHİ İKİ ŞARKI





Zira Merkel ekümenik bir ilahi olan ("Büyük Tanrı, seni övüyoruz ") adlı eserin yanı sıra, 2002'de vefat eden ünlü şarkıcı ve aktrist Hildegard Knef‘ten de "Benim için kırmızı güller yağsın" parçasının çalınmasını istedi.





Başbakan, Knef'in "16 yaşında, sessizce dedim ki / istiyorum, her şeyi ya da hiçbir şeyi" dizeleriyle başlayan şarkıyla kendi yaşamına göndermede mi bulunmak istedi?





Çünkü Merkel yaşamında elde ettiği birçok başarının ardından 16 yıl boyunca Almanya'nın en güçlü kadını olmayı başardı. Ülkenin ilk kadın başbakanıydı, tüm dünyada saygı ve takdir gördü.





Ve o şarkı şöyle devam ediyor:





"Tatmin olamıyorum





Hala kazanmak istiyorum





Ya her şeyi, ya hiçbir şeyi.





Benim için kırmızı güller yağmalı





Yeni mucizelerle karşılaşmalıyım





Eski halimden uzaklaşıp, yenilenmeliyim.





Beklenenden fazlasına ulaşmalıyım.





İstiyorum, istiyorum."





NEDEN BU ŞARKILARI SEÇTİ?







Angela Merkel siyasetten emekli olacak. Ancak seçtiği şarkının satırlar aralarına bakılırsa, 67 yaşındaki deneyimli siyasetçinin henüz arzu ve hayalleri bitmiş değil.





Angela Merkel'in seçtiği diğer şarkı da oldukça fazla mesajlar içeriyor.





Ünlü Alman şarkıcı Nina Hagen'in söylediği eski bir Doğu Alman parçası olan, "Du hast den Farbfilm vergessen" (Renkli filmi unuttun) da törende askeri bando tarafından çalınacak.





Nina Hagen de Angela Merkel gibi Doğu Almanya kökenli. O da Batı Almanya'ya sonradan geçti ve burada bir pop yıldızı oldu.





Hagen'in 1974'te seslendirdiği bu şarkı da Merkel'in gençlik yıllarına damgasını vurmuş olmalı. Çünkü o dönemde Doğu Almanya vatandaşlarının neredeyse yarısı bu şarkıyı ezbere bilirdi.





Şarkının şu dizesi ise, "Burada ne kadar güzel olduğuna kimse inanmıyor, ha ha" oldukça dikkat çekici.







Kim bilir belki de Şansölye'nin eskiye, eski Doğu Almanya zamanlarına olan özlemini simgeliyordur. Ya da espri anlayışını da göstermek istiyor olabilir.





Ya da yaşı ilerledikçe olgunlaştığının bir belirtisi olabilir. Şöyle ki, 30 yıl önce Angela Merkel, o zamanlar Kadın ve Gençlik Bakanı olarak bir televizyon programında Nina Hagen ile karşılaşmıştı.





Programda Merkel ile Hagen, uyuşturucu bağımlılığı üzerine tartışmış, bunun üzerine Hagen Merkel'e "Sizin yalanlarınızdan, ikiyüzlülüğünüzden bıktım" diye çıkışmıştı. Anlaşılan Angela Merkel onu affetmiş.



