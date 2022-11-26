'Merkel geri gelsin mi?' anketine Almanlardan ilginç cevap

DW'ningöre, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in siyaseti bırakmasından bir yıl sonra, Almanların Merkel'in geri dönmesini isteyip istemediği ile ilgili bir kamuoyu araştırması yapıldı.Kamuoyu araştırma şirketi Civey tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanların yüzde 71'i Merkel'in görevine geri dönmesine sıcak bakmazken, yüzde 23'lük kesim Merkel'i yeniden başbakan olarak görmek istiyor. Araştırmaşa katılanların yüzde altısı ise ise kararsız olduğunu ifade etti.Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 43'ü Merkel'in halihazırdaki başbakan Olaf Scholz'dan daha iyi bir başbakan olacağını beyan etti. Yüzde 41'lik bir kesim Scholz'un daha iyi bir başbakan olduğunu açıklarken, kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 16 oldu.Civey 24 Kasım 2022'de yapılan kamuoyu araştırmasına 18 yaşını geçmiş 5 bin 3 kişinin katıldığını duyurdu.16 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin eski genel başkanı Angela Merkel, 2021 yılında başbakanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamış ve seçimlerin ardından siyaseti bırakmıştı.