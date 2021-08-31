Samanyolu Haber /Dünya / Merkel giderayak Demokratlar'ı eleştirdi /31 Ağustos 2021 19:40

Merkel giderayak Demokratlar'ı eleştirdi

Siyaseti bırakacağını duyuran ve gelecek ay yapılacak seçimlere katılmama kararı alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Muhafazakar bloğunun rakibi Sosyal Demokrat Parti'ye savaş açtı.

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2005 yılından beri Almanya’yı yöneten Angela Merkel’in uzun bir aradan sonra yer almayacağı ilk seçimler için geri sayım başladı… Almanya’da Merkel’in yerine gelen Armin Laschet beklenen performansı sergilemenin uzağında kalırken, devreye Merkel girdi.

16 yıldır ülkeyi yöneten Merkel, partisi CDU ve Bavyera’daki kardeş partisi CSU’nun anketlerde geriye düşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Anket sonuçlarına göre merkez sol parti SPD, Merkel’in muhafazakar bloğunu beş puan geride bırakırken, Almanya Başbakanı SPD ve liderleri Olaf Scholz’a ateş püskürdü.

Merkel, “Benim başbakanlığım dönemimde solcu Linke ile koalisyon hiçbir suretle gerçekleşmezdi. Fakat bu yaklaşımın Olaf Scholz tarafından da benimsenip benimsenmediği meçhul” dedi. Merkel sözlerini, “Bu bağlamda, benim yönetimimdeki Almanya ile onun yöneteceği Almanya arasında büyük bir fark olacaktır” dedi.
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