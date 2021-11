Merkel görevi bırakınca ne yapacak?

Almanya'da 26 Eylül seçimleri sonrasında 16 yıllık Başbakanlık koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel Deutsche Welle'ye konuştu.





Yeni hükümet resmen görevi devraldıktan sonra ne yapacağı şeklindeki sorulara işaret eden Merkel, "Artık siyaset yapmayacağım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Daha önceden dediğim gibi önce biraz dinleneceğim ve aklıma neler gelecek bakacağım" dedi. Kitap okuyup uyumak istediğini söyleyen Merkel, "Uzun yıllar boyunca önüme koyulan gündemle meşguldüm, her an hazır olmam gerekiyordu… Şimdi ise gönüllü olarak kendiliğimden ne yapacağım, ona bakacağım. Ancak bunu bulmak birkaç ay alır" diye konuştu.





Merkel, enerjisini nereden aldığı şeklindeki soru karşısında ise çalışmayı seven meraklı bir kişi olduğuna işaret ederek farklı insanları, farklı kültürleri tanımanın kendisini zenginleştirdiğini ve bunun enerji verdiğini ifade etti. Yoğun günlük programda kendine boşluklar bırakmanın da önemli olduğunu belirten Merkel, "Her birimiz katılabileceğimizden çok daha fazla davet alıyoruz. Siyaset yapmada sanat, önceden peşinen planlayıp söz verip sonradan tekrar iptal etmek zorunda kalmamaktır, diye düşünüyorum. Bu benim canımı sıkar. Bu daha önce söz verdiğiniz kişilerin de canını sıkar. Ve bu anlamda günlük ölçüyü yerine getirebilmem, bana her zaman enerji verdi. Arada sırada doğa, bahçe işleri, inzivaya çekilmek ve yılda birkaç hafta da olsa tatil yapmak… Bu çok önemli" şeklinde konuştu.