Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: İhtiyatlı olalım /13 Şubat 2021 14:23

Merkel: İhtiyatlı olalım

Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede Kovid-19 salgınına karşı uygulanan tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

ZDF televizyonuna konuşan Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarının hızlıca gevşetilmesi durumunda üçüncü dalgayla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Virüsün mutasyona uğramasından dolayı dikkati olunması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Salgını üçüncü bir dalga olmadan atlatıp atlatamayacağımız ya da çok dikkatli olup olmayacağımız ve belki de tekrar artan vaka sayılarına sahip olup olmayacağımız artık bize ve akıllıca açılma adımlarına bağlı. İhtiyatlı olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Merkel, virüs bulaşanların temaslarının tespit edilmesinin önemli olduğunu, vaka sayılarını aşağıya indirmenin ne kadar zaman aldığının görüldüğünü aktardı.
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