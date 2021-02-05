Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: İkinci dalgayı atlattık /05 Şubat 2021 12:13

Merkel: İkinci dalgayı atlattık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin koronavirüsün ikinci dalgasını atlattığını belirterek "Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle ilgili son gelişmeleri Alman RTL televizyonuna değerlendirdi.

Almanya'nın koronavirüsün ikinci dalgasını atlattığını söyleyen Merkel, kısıtlamaların kaldırılması için ise kesin verileri bekleyeceklerini açıkladı.

Merkel, aşıların vaka sayılarını etkilemesi için Almanların 'biraz daha dayanması gerektiğini' söyledi ve halkı 'yanlış umutlara karşı' uyarsa da "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum" dedi.

Merkel ayrıca, yaklaşık 2.2 milyon vaka ve 60 bine yakın ölümün yaşandığı Almanya'daki 401 bölgenin 70'inin 100 bin kişi başına 50 olan hedef eşiğin altına düştüğünü söyledi ve "Mutasyonun, bu İngiliz virüsünün ne kadar yaygın olduğu hakkında hafta sonunda veya önümüzdeki hafta başında bilgi alacağız" ifadelerini kullandı. Merkel ayrıca, yeni mutasyonların yeni aşılar gerektirebileceğini de vurguladı.

'Milyonlarca insanı etkileyecek kararlar almaya çalışırken huzursuz geceler geçirdiğini' söyleyen Merkel, daha önceki bir toplantıda da karantina baskısı altındaki ailelerle konuştuğunu söyledi.

'Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum'

Merkel, kendisine kuaförler kapalı olduğu halde saçını nasıl yaptığı sorulması üzerine ise, 'bir asistan yardımı aldığını' açıkladı ve şunları söyledi: 

"Elbette, tüm hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, insanlar saçlarının beyazladığı gerçeğiyle yaşamak zorunda. Bu yüzden kuaförlerin tekrar açılmasını dört gözle bekliyorum."
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