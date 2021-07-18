Merkel: İklim krizine karşı mücadelede daha hızlı olmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, afet bölgesi Ahrweiler'de selin harabeye çevirdiği Schuld köyünü ziyaret etti. Durumu "sürreal ve korkunç" olarak tanımlayan Merkel, "Buradaki yıkıma Alman dilinde karşılık gelebilecek bir kelime yok" dedi.







"Almanya güçlü bir ülke. Doğanın şiddetine karşı koyacağız" diyen Merkel, Federal Hükümet'in sel bölgelerine acil olarak mali yardım yapacağını açıkladı. Merkel yardım paketinin kısa, orta ve uzun vadeli yardımları kapsayacağını söyledi.





Maliye Bakanı Olaf Scholz ise daha önce Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, felaketzedelere 300 milyon Euro yardım yapılacağını ve milyarlık bir yeniden inşa programı oluşturulacağını ifade etmişti."İklim krizine karşı mücadelede daha hızlı olmalıyız" diyen Merkel iklim değişikliğinin sonuçlarına uyumun sadece Afrika'da değil, Almanya'da da bir konu olduğunu belirterek buna daha fazla dikkat harcanması gerektiğini söyledi.





"Hayatımız bir günde değişti"





Schuld Belediye Başkanı Helmut Lussi de yaptığı konuşma esnasında gözyaşlarına hâkim olamadı. "Bu sel Schuld'daki insanlarda yaralar bırakacak. Unutulmayacak, baş edilemeyecek yaralar… Zira hayatımız bir günde değişti" diyen Lussi sadece köydeki maddi zararın 31 ila 48 milyon euro düzeyinde olduğunu söyledi.





Merkel de Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı'na hitaben "Yanınızdayız" diyerek, "Federal Hükümet ve eyalet bu harika bölgede hayatı normale döndürmek için adım adım birlikte hareket edecek" ifadelerini kullandı.Merkel, Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile Schuld'dan sonra Adenau'ya gitti.





Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde nehirlerdeki su seviyesi düşerken hafta sonu da Güneydoğu Bavyera, Sächsische Schweiz ve Avusturya'da yoğun yağış, su taşkınlarına ve toprak kaymalarına yol açtı. Ancak can kaybı ve maddi hasar batıda olduğu kadar yüksek değil.





Resmi rakamlara göre Almanya'da sel felaketinde can kaybı en az 157. Halen birçok kişi de kayıp.