Merkel ile Macron'un hazırladığı korona fonu planına AB içinden itiraz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa’yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar Euro’luk yeniden yapılanma fonu kurulması için ortak bir karar aldıklarını açıklamıştı.





Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans toplantısından sonra açıklanan teklife AB içinden güçlü bir itiraz geldi.





Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un başını çektiği dört ülke teklife soğuk baktıklarını açıkladı. Kurz ekonomik açıdan güçlü ülke olan Hollanda, Danimarka ve İsveç ile koordineli hareket ettiklerini AB'nin sadece geri ödenebilir krediler vermesi ve hibe vermemesi konusunda ısrar ettiklerini açıkladı .





Fransa ve Almanya'nın teklif ettiği plana göre AB bütçesinden ayrılacak 500 milyar Euro’luk bir fonun salgından en çok zarar gören bölgelerle sektörleri ayağa kaldırmak için kullanılacak

Fon hayata geçmesi halinde en çok yararlanacak ülkeler birlik içinde en çok borçlu durumdaki İtalya ve İspanya olacak gibi gözüküyor.









AB’DEN DESTEK GELDİ





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya ve Fransa’nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar Euro’luk kurtarma fonu kurulması teklifinin ardından açıklama yayımladı. Salgın nedeniyle Avrupa’nın ekonomik bir sınama yaşadığını ifade eden von der Leyen, “Fransa ve Almanya’nın yapıcı teklifini memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı. Von der Leyen, söz konusu teklifin AB bütçesine entegre bir fon kurulmasına yönelik olduğuna işaret ederek, AB Komisyonu’nun üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) görüşlerini dikkate alan bir teklif üzerinde çalıştığını belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya ve Fransa’nın kurtarma fonu için ortak bir zemin bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Teklifin, salgının sonuçlarına karşı doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Michel, bir anlaşma sağlamak için AB üyesi 27 ülkenin de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.