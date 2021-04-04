Samanyolu Haber /Dünya / Merkel ısrarlı: İşte Almanya'da planlanan ağır kapanma tedbirleri /04 Nisan 2021 13:05

Merkel ısrarlı: İşte Almanya'da planlanan ağır kapanma tedbirleri

Almanya’da Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle Başbakan Angela Merkel’in önlemleri artırarak daha katı kısıtlamalar planladığı belirtildi.

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Paskalya Yortusu günlerinde karşılıklı ziyaretler ve seyahatler nedeniyle vaka sayısının artmasına kesin gözüyle bakıldığı bu yüzden de Merkel’in kısıtlamaların artırılmasından yana olduğuna dikkat çekildi. Son dönemlerde video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmelerde eyalet başbakanlarına bazı önerilerini kabul ettiremeyen Başbakan Merkel’in bu kez daha kararlı bir tutum sergilemesinin beklendiği de belirtildi. Hürriyet'in haberine göre planlanan önlem ve kısıtlamalar arasında şunların yer alacağı ileri sürüldü:

* Geceleri sokağa çıkma yasağının yanı sıra riskli belde ve kentlerde gündüzleri de dışarı çıkmanın büyük ölçüde sınırlandırılması, hatta yasaklanması.
* Okulların mümkün mertebe kapalı tutulup, online eğitime ağırlık verilmesi.
* Eyaletlere göre bölgesel kısıtlamalar yerine Almanya genelinde haftalarca katı kısıtlamaların devreye sokulması.
* İş yerlerinde test mecburiyetinin yanı sıra evden çalışmaya ağırlık verilmesi.

12 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla yapılması öngörülen görüşmenin, bu kısıtlamaların ele alınması için öne çekilebileceği, önerilerinin destek görmemesi halinde ise Başbakan Angela Merkel’in ‘Salgından Korunma Yasası’nı devreye sokmayı planladığı belirtildi. Ancak bu yasanın hayata geçirilebilmesi için hem Federal Meclis hem de Eyaletler Meclisi’nin onayına gerek duyulması nedeniyle bunun kolay olmayacağına dikkat çekildi.
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