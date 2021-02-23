Samanyolu Haber /Dünya / Merkel istemedi: Almanya'da hızlı test planı askıda /23 Şubat 2021 12:52

Merkel istemedi: Almanya'da hızlı test planı askıda

Almanya’da 1 Mart’ta başlayacağı duyurulan hızlı test projesi şimdilik ertelendi. Başbakan Angela Merkel’in, son kabine toplantısında Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’a konuyla ilgili sorular yönelttiği ve istediği cevapları alamayınca “Bu böyle olmaz” diyerek hızlı testleri ertelettiği belirtildi.

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Federal Sağlık Bakanı Spahn, yaklaşık iki hafta önce 1 Mart’tan itibaren herkes için ücretsiz hızlı test uygulanacağı müjdesini açıklamıştı. Ancak 1 Mart yaklaştıkça, kabinede hızlı test projesinin başarılı olup olmayacağı konusunda şüpheler artmaya başladı. 

Hürriyet'te yer alan haberde haftalık kabine toplantısında Başbakan Merkel, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Sağlık Bakanı Jens Spahn’dan hızlı test konusunda bilgi istedi. Özellikle hızlı testlerle ilgili yönetmelik olup olmadığı, ne kadar kapasite bulunduğu, testlerin nerelerde uygulanabileceği gibi sorular yöneltildi. Ancak Sağlık Bakanı Spahn’ın sorulara ikna edici cevaplar veremediği için Başbakan Merkel’in projenin ertelenmesini istediği belirtildi.

Hızlı testlerle ilgili kararın 3 Mart’ta yapılacak eyalet başbakanları toplantısında alınacağı ifade edildi. Bu toplantıda kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik yol planı da belirlenecek. Ancak, kısıtlamaların kaldırılmasının hızlı testlere bağlı olduğu ve bu nedenle mekânların açılmasının gecikebileceği de iddia edildi. Kulislerde hızlı test uygulamasının ertelenmesinin bakan Spahn’ın canını sıktığı da konuşuluyor. Özellikle aşılamada sıkıntı yaşanmasından sonra Spahn’ın hızlı test uygulamasıyla yeniden parlamak istediği belirtildi.

 
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