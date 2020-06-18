Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Kısıtlamalar Ekim ortasına kadar sürecek /18 Haziran 2020 13:15

Merkel: Kısıtlamalar Ekim ortasına kadar sürecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan sosyal mesafe ve kalabalık etkinlik yasağı önlemlerinin en az Ekim sonuna kadar süreceğini söyledi.

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16 eyalet temsilcisiyle bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, Covid-19 önlemlerinde hafiflemelere ilişkin uyarılarda bulundu. Merkel, ikinci dalga tehlikesinin göz önünde bulundurularak sosyal mesafe kuralları ve kalabalık etkinlik yasaklarının en az Ekim ortasına kadar yürürlükte olacağını söyledi. 

Yeni vaka sayılarının düşük seviyelerde sabitlenmeye başladığını söyleyen Merkel, "Enfeksiyon oranının sabit olmasından aslında oldukça memnunum. Yakın bir şekilde takip ediyoruz. Şu an bulaşma oranı 1'e yakın durumda, bazen biraz üstünde bazen biraz altında" dedi. 

Merkel, pandeminin Almanya ekonomisine sert etkileri olduğunu, Almanya federal cumhuriyeti tarihinin en ağır etkisinin yaşandığını söyledi

Almanya'da bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 187 bin 764 olarak kaydedildi.
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