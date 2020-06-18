Merkel: Kısıtlamalar Ekim ortasına kadar sürecek

16 eyalet temsilcisiyle bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, Covid-19 önlemlerinde hafiflemelere ilişkin uyarılarda bulundu. Merkel, ikinci dalga tehlikesinin göz önünde bulundurularak sosyal mesafe kuralları ve kalabalık etkinlik yasaklarının en az Ekim ortasına kadar yürürlükte olacağını söyledi.







Yeni vaka sayılarının düşük seviyelerde sabitlenmeye başladığını söyleyen Merkel, "Enfeksiyon oranının sabit olmasından aslında oldukça memnunum. Yakın bir şekilde takip ediyoruz. Şu an bulaşma oranı 1'e yakın durumda, bazen biraz üstünde bazen biraz altında" dedi.





Merkel, pandeminin Almanya ekonomisine sert etkileri olduğunu, Almanya federal cumhuriyeti tarihinin en ağır etkisinin yaşandığını söyledi





Almanya'da bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 187 bin 764 olarak kaydedildi.