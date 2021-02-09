Samanyolu Haber /Dünya / Merkel korona önlemlerinin uzatılmasını istiyor /09 Şubat 2021 18:59

Merkel korona önlemlerinin uzatılmasını istiyor

Alman basınına yansıyan haberlere göre Başbakan Merkel, Almanya'da şu anda 14 Şubat'a kadar geçerli olan korona önlemlerinin 1 Mart'a kadar uzatılmasını istiyor.

SHABER3.COM

Almanya'da Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin temsilcileri Çarşamba günü korona önlemlerinin nasıl devam edeceğini kararlaştıracak. Toplantı öncesi Alman basınına yansıyan haberlere göre ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, okulların kapalı tutulması da dahil, şu anda devam eden korona önlemlerinin Mart ayına kadar uzatılmasını istiyor.

Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre, Merkel okul ve kreşlerin 1 Mart'tan önce kısmen açılması önerisine de sıcak bakmıyor. 

Ancak partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde Merkel'in okulların kapalı tutulması istediğine karşı çıkanlar olması bekleniyor. CDU'luların bir kısmı okulların 15 Şubat'ta yeniden faaliyete geçirilmesinden yana. Ayrıca eyaletlerin eğitim bakanları da okulların açılmasına destek veriyor. Kültür bakanlarının Salı günü kabul ettiği bir karar metninde, "Okulların kapatılmasının, eğitime, ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal katılımına olumsuz sonuçları sınırlandırılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ekonomi dünyası da kapanma önlemlerinin 14 Şubat'tan itibaren sonlandırılmasını istiyor. Alman Ticaret Birliği Başkanı Stefan Genth, "Kapalı ticari işletmelerin hızlı bir açılma persfektifine ihtiyacı var. Aksi halde on binlerce işletmeyi kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.

Mutasyon endişesi

Öte yandan koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grup Başkanvekili Rolf Mützenich, korona önlemlerinin gevşetileceği beklentisine karşı uyarıda bulundu. Özellikle mutasyona uğramış virüslerin yayılması ile ilgili endişelerin bulunduğuna dikkat çeken Mützenich, aşının virüsün varyantlarına karşı koruma sağlayıp sağlamadığının da tartışmalı olduğunu söyledi. Mützenich, bu nedenle korona önlemlerinin uzatılmasını beklediğini ifade etti.

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı. Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas da dışarıda en fazla beş kişi ile sınırlandırılmıştı. Mevcut önlemler, daha sonra maske takma zorunluluğu olan alanlar genişletilerek sertleştirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel korona önlemlerinin uzatılmasını istiyor Sonraki Haber >>

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:23