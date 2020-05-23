Samanyolu Haber /Dünya / Merkel korona tedbirlerini Anayasa'nın birinci maddesiyle savundu /23 Mayıs 2020 15:10

Merkel korona tedbirlerini Anayasa'nın birinci maddesiyle savundu

Merkel, koronavirüs ile mücadele amaçlı tedbirleri Alman Anayasası’nın 1’inci maddesinde yer alan "İnsan onuru dokunulmazdır" ilkesiyle savundu, tedbirlerin sağlık sisteminin işler kalması için alındığını hatırlattı.

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Başbakan Angela Merkel, Cumartesi günleri yayınladığı haftalık video mesajını bugün 23 Mayıs Alman Anayasası’nın yürürlüğe girme günü olması vesileyle Alman Anayasası’na ve bu bağlamda tartışılan korona tedbirlerine ayırdı.

DW Türkçe servisinin haberine göre yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla ülkede Mart ayı ortasından beri alınan tedbirlerin gerekliliğinin tartışıldığı şu günlerde Merkel, Alman Anayasası’nın 1’inci maddesinde yer alan "İnsan onuru dokunulmazdır" ilkesinden hareketle bu önlemlerin alındığını söyledi. Bu ilkeye devletin bütün icraatlarında uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, bu ilkenin hükümetin icraatlarına da temel teşkil ettiğini kaydetti.

Tedbirler anayasanın 1'inci maddesi çerçevesinde alınıyor

Almanya Başbakanı Merkel, bugün yayınladığı haftalık videosunda da yasakları protesto eden grupların adını anmadan iddialara anayasa ile cevap verdi. Merkel, vatandaşların tedbirlere ilişkin endişesini çok iyi anladığını, bu nedenle temel hak ve özgürlüklere dair kısıtlamalara ilişkin kararlar alırken ince eleyip sık dokuduklarını ve kısıtlamaların süresini de mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştıklarını söyledi. Merkel, tedbirlerin gerekli olduğunu tekrarladı ve bunların Alman Anayasası’nın 1’inci maddesinde yer alan "İnsan onuru dokunulmazdır" ilkesi temelinde alındığını belirtti. Almanya Başbakanı, kararları bu ilkeyi temel kabul ederek aldıklarını, amaçlarının sağlık sisteminin pandemi ile başa çıkacak durumda kalması olduğunu hatırlattı ve bunun başarıldığına da dikkat çekti. Diğer yandan her kısıtlama konusunda vatandaşa hesap vermekle yükümlü olduklarının bilincinde olduklarını da belirtti. Tedbirlerin esnetilmesinin de pandemi ile mücadelede sağlanan başarı sayesinde mümkün hale geldiğinin altını çizen Merkel, sosyal mesafe, maske takma ve benzeri kurallara uyulması halinde bu başarının devam edeceğini de belirtti.
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