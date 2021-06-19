Merkel: Koronavirüs bitmiş gibi davranamayız

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin’de yaptıkları görüşme sonrası Avrupa Birliği ülkelerine sınırlarını yeniden açma politikalarını koordine etmeleri ve virüsün yeni varyantlarına karşı çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.







Ortak basın toplantısında, “Koronavirüs tehlikesi bitmiş gibi davranamayız” diyen Merkel, “Tüm özgürlükler olmasa da birçok özgürlüğün olduğu bir yaz geçirmemiz için hala çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor” dedi.





Macron, Avrupa Birliği olarak Delta (Hint) varyantı vakalarında keskin bir artış gözlemlenen İngiltere’deki gelişmeleri endişeyle izlediğini belirterek, “Bazı ülkeler turizm endüstrisi nedenleriyle sınırlarını diğerlerinden daha önce yeniden açtı, ancak yeni Covid-19 varyantlarının yeniden yayılmaması konusunda çok dikkatli hareket etmeliyiz” dedi.











