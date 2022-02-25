Samanyolu Haber /Dünya / Merkel markette cüzdanını çaldırdı /25 Şubat 2022 18:52

Merkel markette cüzdanını çaldırdı

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, kent merkezinde bir markette alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı.

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Aktif dönemde de günlük alışverişini kendisi yapan Merkel, Bild gazetesinin haberine göre, yanında korumalarıyla birlikte perşembe günü markette alışveriş yaparken, alışveriş arabasına astığı el çantasının içindeki cüzdanını çaldırdı. Korumaların bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız veya hırsızların, Merkel’in cüzdanını çaldıkları Berlin Polisi tarafından da doğrulandı. Polis, isim vermeden ‘67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığını’ doğrularken, Merkel’in polise giderek suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
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