Merkel: Mecburduk

Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetin Almanya’da korona kısıtlamalarının 7 Mart’a kadar uzatma kararı konusunda Federal Meclis’te hükümet açıklaması yaptı. Kısıtlamaların uzatılmasını savunan Merkel eyalet başbakanları ile dün yapılan toplantıda alınan kararları "gerekli" ve "ölçülü" diye nitelendirdi. Merkel, "Siyasetçiler önlemleri gerekli olduğundan bir gün bile fazla uygulamamak ve gerekçeler ortadan kalktığında da kaldırmakla yükümlüdür" dedi.





DW Türkçe'de yer alan haberde Almanya’nın çelişkili bir durum içinde bulunduğunu söyleyen Başbakan, "Virüse yakalananların sayısı düşüyor, gidişatın tersine çevrilmesi başarılı oldu ama buna rağmen virüs mutasyonları nedeniyle üçüncü bir dalga tehlikesi söz konusu. Bu nedenle temasın kısıtlanması en önemli araç" dedi. "Bizi adım adım yeniden açılmaya ve özgürlüklere izin verilmesine götürecek sayılara çok da uzak değiliz" diyen Merkel, "Bütün çabalar ve kısıtlamaların yeniden 7 Mart’a kadar sürdürülmesine değer" dedi.





Geçen yıl ilkbahardaki ilk koronavirüs dalgasından Almanya’nın diğer ülkelere kıyasla daha az etkilendiğini söyleyen Başbakan Merkel, "Ve sonrasında yeterince dikkatli ve hızlı davranmadık" dedi. Merkel Almanya’nın zamanında ve yeterince somut bir biçimde kamusal yaşamı kısıtlamadığını belirterek siyasetçilerin artan vaka sayıları ışığında gerekli önlemleri alma konusunda başarısız olduğunu ifade etti. Başbakan vaka sayılarının birden bire patlama yaşamasının da geç alınmış kararın bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.





"Gerçek bir tehlike"





Koronavirüsün yeni mutasyonları konusunda da uyarıda bulunan Merkel, vaka sayıları azalmasına ve aşılamanın hali hazırda devam etmesine rağmen herkesin "çok dikkatli" olması gerektiğini belirtti. Başbakan mutasyonların orjinal koronavirüsün yerini almasının an meselesi olduğunu kaydedererek bu durumu, "Çok gerçek bir tehlike" diye nitelendirdi. Konuşmasında koronavirüsten yaşamını yitirenleri de anan Merkel, "Ölenler 60 binden fazla. Ölenler koruyamadığımız annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız" dedi. Hükümetin yaz sonuna kadar herkese aşı olanağı sunmayı hedeflediğini de belirten Merkel, "Şu an zor bir süreçte olsak ve birçok insan artık daha uzun süre dayanamayacağı duygusuna sahip olsa da şunu söylemek istiyorum: Salgının bu yılında böylesine zorlu bir yolda büyük bir ilerleme kat ettik" diye konuştu.





Önlemler 7 Mart’a kadar uzatıldı





Almanya’da Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının dün yaptığı toplantıda hali hazırdaki kısıtlama önlemlerinin 7 Mart’a katar uzatılması kararlaştırıldı. Okul ve yuvaların açılması konusunda her eyalet kendisi karar verecek. Kuaförler ise hijyen kurallarına uymak şartışla 1 Mart’tan itibaren müşterilerine kapılarını açabilecek. Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi üzerine 16 Aralık 2020’de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı. Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas sınırlandırılmıştı.