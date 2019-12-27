Samanyolu Haber /Gündem / Merkel mülteci anlaşması için Türkiye'ye gidiyor /27 Aralık 2019 11:32

Merkel mülteci anlaşması için Türkiye'ye gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ocak ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Merkel'in gündeminde mülteci anlaşmasının geleceği olacak.

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DW Türkçe'nin Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung isimli gazeteden aldığı bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Ocak ayında T. Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Görüşmede mülteci krizi, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin asker göndermeyi planladığı Libya konusunun ele alınmasının bekleniyor.

Habere göre Merkel, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişe duyuyor. Angela Merkel'in endişesine neden olarak Türkiye'nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında giderek artan mülteci sayısı gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Suriye'nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı.

Almanya hükümeti sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti ve Başbakan Angela Merkel'in ziyaretlerini ancak bir hafta öncesinde kamuoyuna duyurduklarını söyledi.
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