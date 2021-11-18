Merkel: Nükleer enerjiden çıkış doğru karardı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta nükleer enerjiden çıkmakla ülkesinin doğru olanı yaptığını söyledi. "Elbette kömürden ve nükleer enerjiden vazgeçerek şimdi enerji dönüşümünü başarmak gibi iddialı ve çetin bir ödevle karşı karşıya olduğumuz doğrudur" diyen Merkel "Ancak bunu doğru yaparsak ülkemizin bunun karşılığını alacağı da bir o kadar doğrudur" ifadelerini kullandı.







DW'de yer alan habere göre Merkel, iklim değişikliğiyle mücadele nedeniyle yatırımcılarda nükleer enerjiye yeniden büyük bir ilgi oluşmasını beklemediğini söyledi. Fransa'da enerji şirketlerinde devletin payının büyük olması nedeniyle durumun farklı olduğunu söyleyen Merkel, nükleer santrallere özel yatırımların dünya genelinde sınırlı olduğunu belirtti. Merkel "İnşaat halindeki reaktörlerde sık sık masraf artışları ve gecikmeler yaşanıyor" dedi. Radyoaktif atıkların kalıcı olarak nerede depolanacağı sorusuna net bir yanıt verilemediğine dikkat çeken Merkel, "Nükleer enerjinin kilovatsaatlik birim fiyatı offshore rüzgar enerjinin birim fiyatından daha düşük değil" dedi.





"ÇİN İLE BAĞLANTIYI KESMEK BİZE ZARAR VERİR"





Merkel mülakatta Avrupa ile Çin arasındaki ilişkilere dair de önemli açıklamalar yaptı. "Almanya ve Avrupa Birliği'nin Çin ile işbirliğinden yanayım" diyen Merkel "Birbirimizden öğrenebiliriz. Bağlantının tümüyle kopmasını doğru bulmuyorum, bu bize zarar verir" diye konuştu. Avrupa Birliği'nin Çin ile bazı işbirliklerine fazla tarafsız dahil olduğunu söyleyen Merkel "Bugün haklı olarak daha yakından bakılıyor" dedi.







Avrupa Birliği ile Çin arasındaki başlıca sorunlardan birinin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olduğuna işaret eden Merkel, buna karşın araştırma geliştirme alanındaki işbirliğinin kesilmemesi gerektiğini belirtti.





İNOVASYONUN ÖNEMİNİ VURGULADI





Almanya'daki refahın inovasyon potansiyeline ve başarısına bağlı olduğunu söyleyen Merkel, Çin'deki teknolojik ilerlemelere ilişkin "Eğer Batı demokrasileri, yani en başta ABD ve AB, geleceğin branşlarının çoğunda öncü olamasalardı gerçekten büyük sorunlarla karşılaşırdık" dedi. Merkel, Yapay Zeka gibi yeni teknolojilerin demokrasilerde etik ölçülere göre geliştirilmesi gerektiğini belirterek "O yüzden bu tür alanlarda önde olmamızı arzuluyorum" diye konuştu. Ancak halihazırda Avrupa'nın kuantum bilgisayarları ve yapay zeka konusunda önde olmadığını belirterek "Çin ve birçok alanda ABD çok daha iyi durumda" dedi.





Almanya'nın inovasyon sıralamasında en üst grup içerisinde yer aldığını belirten Merkel, yapay zeka, ilaç araştırmaları ve biyolojik bilimlerde ise ülkesinin daha iyi hale gelmesi gerektiğini söyledi. "Sert düzenlemeler nedeniyle, biyolojik bilimler gibi geride kaldığımız bazı branşlar var" diyen Merkel, Almanya'nın kuantum fiziği, iklim araştırmaları, fizik, kimya, lazer, nano ve robotik araştırmalarında ise iyi durumda olduğunu belirtti.