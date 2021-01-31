Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Okul ve kreşlerin açılmasına uzak değiliz /31 Ocak 2021 14:40

Merkel: Okul ve kreşlerin açılmasına uzak değiliz

Almanya Başbakanı Merkel, korona önlemleri altında en ağır yükü taşıyan çocuklu ailelerin yaşadıklarını “Çok zorlu bir iş” olarak niteledi ve biraz daha sabır diledi. Merkel, kreş ve okulların yeniden açılabilmesinden henüz uzak değiliz” diyerek ümit verdi.

SHABER3.COM

Almanya'da kreş ve okullar salgın nedeniyle 23 Aralık tarihinden beri kapalı ve 14 Şubat tarihine kadar da kapalı kalacak. Başbakan Angela Merkel ‘Vatandaş diyaloğu’ girişimi çerçevesinde perşembe günü video konferans yoluyla çocuklu ailelerle görüşecek. Onların günlük yaşamdaki sorunlarını dinleyecek ve hükümet olarak nasıl yardım edebilecekleri konusunda önerilerini alacak.

‘ÇOK ZORLU BİR İŞ’

Merkel bu diyalog öncesi haftalık video mesajında ailelere seslendi. Şu sıralar evlerin hem oyun yeri hem okul hem iş yeri olduğu gerçeğini vurgulayan Başbakan Merkel, ailelerin çektiği bu yükü “Çok zorlu bir iş” olarak niteledi ve biraz daha sabırlı olmaya çağırdı. Merkel, “Kreş ve okulların yeniden açılabilmesinden henüz uzak değiliz. Bunun çok hızlı olması bizim sosyal temaslardan uzak durma, bunun mümkün olmadığı yerde sosyal mesafeyi tutma, hijyen kurallarına uyma ve maske takma kurallarına ne kadar kararlı uyduğumuza bağlı” dedi.

ÖNCELİK KREŞ VE OKULLARDA

Merkel korona önlemlerinden çıkışta önceliği okul ve kreşlere vereceklerini vurguladı ve “Biz kreş ve okulların ilk önce açılması, böylece çocuklara alıştıkları günlük yaşamın bir parça geri verilebilmesi ve ailelerin yükünün hafifletilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu. Ancak öte yandan aceleci adımlara karşı da uyardı ve vakaların gerçi düşmeye başladığını, fakat aynı zamanda daha yüksek bulaşıcı virüs mutasyonlarının da gerçek bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Merkel “Bu nedenle gelecek haftalarda da bu yolu dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan gitmeliyiz” dedi. Çocuklu aileler için evlerin hem oyun yeri hem okul hem iş yeri olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, “Hükümet olarak biz bunun çok bilincindeyiz ve bunu kimse küçümsemiyor” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel: Okul ve kreşlerin açılmasına uzak değiliz Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:51