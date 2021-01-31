Merkel: Okul ve kreşlerin açılmasına uzak değiliz

Almanya'da kreş ve okullar salgın nedeniyle 23 Aralık tarihinden beri kapalı ve 14 Şubat tarihine kadar da kapalı kalacak. Başbakan Angela Merkel ‘Vatandaş diyaloğu’ girişimi çerçevesinde perşembe günü video konferans yoluyla çocuklu ailelerle görüşecek. Onların günlük yaşamdaki sorunlarını dinleyecek ve hükümet olarak nasıl yardım edebilecekleri konusunda önerilerini alacak.







‘ÇOK ZORLU BİR İŞ’





Merkel bu diyalog öncesi haftalık video mesajında ailelere seslendi. Şu sıralar evlerin hem oyun yeri hem okul hem iş yeri olduğu gerçeğini vurgulayan Başbakan Merkel, ailelerin çektiği bu yükü “Çok zorlu bir iş” olarak niteledi ve biraz daha sabırlı olmaya çağırdı. Merkel, “Kreş ve okulların yeniden açılabilmesinden henüz uzak değiliz. Bunun çok hızlı olması bizim sosyal temaslardan uzak durma, bunun mümkün olmadığı yerde sosyal mesafeyi tutma, hijyen kurallarına uyma ve maske takma kurallarına ne kadar kararlı uyduğumuza bağlı” dedi.





ÖNCELİK KREŞ VE OKULLARDA





Merkel korona önlemlerinden çıkışta önceliği okul ve kreşlere vereceklerini vurguladı ve “Biz kreş ve okulların ilk önce açılması, böylece çocuklara alıştıkları günlük yaşamın bir parça geri verilebilmesi ve ailelerin yükünün hafifletilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu. Ancak öte yandan aceleci adımlara karşı da uyardı ve vakaların gerçi düşmeye başladığını, fakat aynı zamanda daha yüksek bulaşıcı virüs mutasyonlarının da gerçek bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Merkel “Bu nedenle gelecek haftalarda da bu yolu dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan gitmeliyiz” dedi. Çocuklu aileler için evlerin hem oyun yeri hem okul hem iş yeri olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, “Hükümet olarak biz bunun çok bilincindeyiz ve bunu kimse küçümsemiyor” diye konuştu.