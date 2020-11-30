Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Oruç Reis'in dönmesi iyi bir işaret /30 Kasım 2020 20:40

Merkel: Oruç Reis'in dönmesi iyi bir işaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya'ya dönmesi ile ilgili açıklamasında bunun "iyi bir işaret olduğunu" söyledi.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların da gündeme gelmesinin beklendiği 10-11 Aralık'ta yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Merkel, Federal Meclis tarafından organize edilen Almanya'nın AB dönem başkanlığına ilişkin toplantıda Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmüş olmasını  "iyi bir işaret" olarak yorumladı. Ancak Merkel Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetlerini sürdürdüğüne de dikkat çekti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin "çok agresif" veya "kışkırtıcı" bir karakteri olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasından ötürü ise Türkiye'nin "büyük bir sayıgıyı" hak ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, aynı konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinde istenen ölçüde ilerleme kaydedilmediğini de vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara neden olan Oruç Reis'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte AB liderler zirvesi öncesinde Antalya Limanı'na geri dönmesi dikkat çekmişti. 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek yılın son liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı görüşülecek. AB, Türkiye'nin bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini "yasadışı" olarak nitelendirerek Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek açıklaması yapmıştı.

Arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu suçlamasını geri çeviren Ankara ise sismik araştırma yapılan bölgelerin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel: Oruç Reis'in dönmesi iyi bir işaret Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:35