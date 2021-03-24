Samanyolu Haber /Gündem / Merkel özür diledi: Hata hatadır /24 Mart 2021 15:44

Merkel özür diledi: Hata hatadır

Almanya Başbakanı Merkel, Paskalya'da beş gün boyunca kamusal yaşamın durdurulmasını öngören katı kapanma kararını geri alarak vatandaşlardan özür diledi.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki gün önce açıklanan ve Paskalya tatili boyunca kamusal yaşamı durduran sıkı önlemleri "hata" olarak nitelendirerek kararı geri aldıklarını açıkladı.

22 Mart'taki toplantıda alınan kapanma kararına gelen yoğun eleştiriler sonrasında bugün eyalet başbakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Merkel, ardından yaptığı açıklamada Paskalya'da beş günlük kapanma fikrinin bir hata olduğunu söyledi.

Kararın iyi niyetle alındığını ancak hayata geçirilmesi önünde kısa süre içinde açıklığa kavuşturulması mümkün olayan sorular oluştuğunu belirten Merkel, "Bu bir hataydı. Ve hata varsa bunun söylenmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu hatadan ve oluşan ek belirsizliklerden dolayı tüm vatandaşlardan af diliyorum" diye konuştu.

"Bu sadece ve tek başına benim hatam" diyen Merkel, Başbakan olarak makamından dolayı her konuda nihai sorumluluğu kendisinin taşıdığına işaret etti.

Merkel'in 22 Mart'ta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında mevcut sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmış, ayrıca Paskalya tatiline ek olarak iki günün de tatil ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Almanya'da Paskalya tatili 2 Nisan Cuma günü başlıyor ve 6 Nisan Salı günü yeniden işbaşı yapılıyor. 22 Mart'taki toplantıda Paskalya öncesindeki 1 Nisan Perşembe günü ve arada iş günü olan 3 Nisan Cumartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece ülke çapında beş günlük kapanma karara bağlanmıştı. Karar iş dünyasından sert tepkilere yol açmış, ayrıca iş hukuku açısından da önemli soru işaretleri doğurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel özür diledi: Hata hatadır Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:43