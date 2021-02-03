Samanyolu Haber /Dünya / Merkel 'sabır' dedi /03 Şubat 2021 11:32

Merkel 'sabır' dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs salgınıyla mücadelede halktan daha sabırlı olmalarını istedi.

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Merkel ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke çapında vakaların azalmakta olduğuna işaret ederek, “Uzun zamandır yakalayamadığımız performansı yakaladık. Ancak bu, virüsün kontrolünü yeniden kazandığımız anlamına gelmiyor” dedi. Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde umut vermeyen Merkel, “Bir süre daha sabırlı olmalıyız” diye konuştu. 

Virüse karşı üretilen her aşıyı olumlu bulduğunu vurgulayan Merkel, bir aşının AB’de kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayının şart olduğunu belirterek aşı geliştirenlerin gerekli verileri EMA ile paylaşmaları gerektiğini ifade etti. Ülkede halihazırda uygulanan aşı stratejisini de savunan Merkel, “Katı bir aşı programımız olamaz. Yaz sonunda herkese aşı imkânı sağlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.
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