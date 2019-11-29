Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkmak isteyen Başbakan Merkel, merdivenlere adımını attığı anda sendeleyerek yere düştü.







Kısa sürede kendisini toparlayan Merkel, hızlı bir şekilde kürsüdeki yerini alarak, çevresindekilere el işaretiyle iyi olduğu mesajını verdi.





Almanya Başbakanı, kürsüye çıktıktan sonraki ilk cümlelerinde, "Merdivenleri görmedim, bir dahaki sefere bunu dikkate alacağım" dedi.





Merkel geçtiğimiz aylarda kameralar önünde 3 kez titreme nöbeti geçirmişti.