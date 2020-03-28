Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Hükümet sözcülüğü tarafından paylaşılan ses kaydında Merkel, hastalık olmasa da önlem için evde bulunduğunu belirtiyor ve evlerinde kalarak mücadeleye yardımcı olan halka teşekkür ediyor.





''Virüsün yol açtığı böyle bir durumu hiç kimse bilemez, tahmin bile edemezdi'' diyen Angela Merkel ''aklınıza ve kalbinize çağrıda bulunduk, sizler evlerinizde kaldınız. Kalpten teşekkür ediyorum." dedi.





Merkel ayrıca "ortak hedefimiz virüsün yayılma hızını yavaşlatmak. Biraz daha sabırlı olmanızı rica ediyorum. Bunu birlikte başaracağız, başarmamız da gerekiyor. Şunu unutmayalım... Bu enfeksiyon hepimizi ağır bir şekilde vurabilir. 60 yaşın altındakilerle ilgili de korkunç sonuçları var." diye konuştu.