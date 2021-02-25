Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Sıramı bekleyeceğim /25 Şubat 2021 11:53

Merkel: Sıramı bekleyeceğim

Almanya’da aşılama başladığından bu yana en çok merak edilen konulardan biri Başbakan Angela Merkel’in ne zaman aşı olacağı. Hatta son olarak FDP, Merkel’in topluma örnek olması için kamuoyu önünde aşı olmasını gündeme getirmişti. Ancak Merkel, bu konuda en başından beri duruşundan taviz vermedi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Merkel, “Sıram geldiğinde aşı olacağım“ dedi.

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Aşılama sürecinin hızlanacağına inandığını söyleyen Merkel, “Şu anda, haftada 7.5 ile 9.5 milyona kadar aşının lojistik olarak nasıl yapılabileceği konusunu konuşuyoruz. Ancak şu andaki aşı merkezleriyle bunu sağlamak mümkün değil. Muayenehanelerde de aşı yapılması gerekir” dedi. Almanya’da şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi aşılandı. Bu kişilerin 2 milyonu ikinci doz aşısını da vurdurdu. Kullanılmayan yüksek miktarda aşı bulunduğuna dikkati çeken Merkel, “BioNTech aşısının bir çoğu ikinci aşı için bekletiliyor. Bunun yanı sıra AstraZeneca aşısının da toplumda kabul görme sorunu bulunuyor” dedi. Başbakan Merkel, aşı sıkıntısı bulunduğu sürece kimsenin hangi aşıdan yaptıracağıyla ilgili seçme hakkı bulunmadığını da vurguladı.

Merkel, Almanya’da en çok tartışılan konulardan biri olan aşı olanların ayrıcalıklı olup olmayacağı konusunda da görüşlerini açıkladı. İlk başlarda aşı olanların aşı olmayanlara göre avantajlı olmayacaklarını belirten Merkel, ilk kez bu konuda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini kaydetti: “Eğer insanlara yeteri kadar aşı imkânı sunarsak ve bazıları da aşı olmak istemezse, o zaman bazı alanlarda sadece aşı olanlara giriş imkânı sunulmasını düşünebiliriz.”

 
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