Samanyolu Haber /Dünya / Merkel tarih verdi: Yaza kadar bu iş bitecek /02 Şubat 2021 11:22

Merkel tarih verdi: Yaza kadar bu iş bitecek

Almanya Başbakanı Merkel, Aşı Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada ülkedeki tüm vatandaşların yaz aylarına kadar Kovid-19'a karşı aşılanacağını söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Aşı Zirvesi, 5 saatin ardından sona erdi.

Zirveye eyalet başbakanları, aşı üreticisi şirketlerin temsilcileri ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi yetkilileri de katıldı. Merkel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'daki her vatandaşın yaz aylarına kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacağını taahhüt etti.

Aşılamanın salgından kurtulmanın bir parçası olduğunu belirten Merkel, önümüzdeki haftalarda yaşanacak aşı sıkıntısının nasıl aşılacağı konusunu da zirvede ele aldıklarını söyledi.

73 milyon doz aşı konusunda anlaşma yapıldı

Öte yandan aşı üreten şirketler ile ilaç şirketleri arasındaki iş birliği sayesinde daha fazla aşı üretilebilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Merkel, yaptıkları görüşmelerde BioNTech-Pfizer, Moderna ve Astrazeneca'dan 73 milyon aşı alınması konusunda anlaşma yapıldığını duyurdu.

Avrupa’da aşı üretim kapasitesi sınırlı

Merkel, ABD'nin üçüncü ülkelere aşı ihraç etmediğine dikkat çekerek, bütün ülkelerin aşı konusunda beklentilerinin Avrupa'daki aşı üreticileri olduğunu vurguladı

Avrupa'nın da üretim kapasitesinin sınırlı olduğuna değinen Merkel, aşı konusunda yaşanılan sıkıntının da bundan kaynaklandığını açıkladı.
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