Samanyolu Haber /Gündem / Merkel, titreme nöbetlerini anlattı: 2 sebebi var! /08 Haziran 2022 10:30

Merkel, titreme nöbetlerini anlattı: 2 sebebi var!

16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevinde geçen yılın sonlarına doğru ayrılan Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, Berliner Topluluğu Tiyatrosu'nda gazeteci Alexander Osang’ın sorularını yanıtladı. Alman siyasetçi, başbakanlık görevinin özellikle son döneminde çok konuşulan titreme nöbetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

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8 Aralık 2021'den beri Almanya Şansölyesi görevini sürdüren Olaf Scholz’un koltuğa geçmesinin ardından Angela Merkel, ilk kez kamuoyu önünde hem gündeme ilişkin hem de geçirdiği titreme nöbetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

2 SEBEBİ VAR

67 yaşındaki Alman siyasetçi, özellikle başbakanlık görevinin son dönemlerinde ekranlara yansıyan titreme nöbetleri ile konuşulmuştu.
Sağlık durumu merak edilen Merkel, bu nöbetlerin 2 temel sebebi olduğunu söyledi. Titreme nöbetlerinin birinci sebebinin annesinin ölümünden sonra çok yorgun düşmesi ve bu durumdan çok etkilenmesi, diğer sebebin ise çok az su içmeyle ilgili olduğunu belirtti.

''PİŞMAN DEĞİLİM"

Rusya ve Ukrayna savaşına yönelik de açıklamalarda bulunan Merkel, iktidarı süresince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "idare etme şeklinden" pişman olmadığını açıkladı. 

Moskova’nın Ukrayna'ya saldırmasını 'çok büyük bir hata' ve 'uluslararası hukuku ihlal eden vahşi bir saldırı' olarak nitelendiren Alman siyasetçi, "Çabalarımızın sonuçsuz kalması büyük bir trajedi. Ancak denediğim için pişman değilim" dedi.

Başbakanlığı döneminde Rusya ve Ukrayna ile ilgili izlediği politikayı savunan Merkel, "Şimdi bu yanlıştı diyebileceğim bir şey görmüyorum. Bu nedenle de özür dilemeyeceğim," ifadelerini kullandı.

2008 yılında Ukrayna-Gürcistan NATO üyelik aksiyon planına karşı çıkması ile ilgili kararında pişman olup olmadığına yönelik soruya ise, “Putin, bunu bir savaş ilanı kabul edecekti" diyerek, NATO üyeliğinin bir süreç gerektirdiğini söyledi.


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