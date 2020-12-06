Merkel: Tünelin ucundaki ışık göründü

Almanya Başbakanı Merkel haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere yer verdi.







Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün 'yenilebileceğini' umduğunu söyledi ancak bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" ifadesini kullandı.





Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.



