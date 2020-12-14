"Merkel Türkiye yaptırımlarını 'Biden'i bekleyelim' diyerek engelledi"

Yunan Kathimerini'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ABD'deki yönetim değişikliğinin ve Joe Biden'ın başkanlığının beklenmesi için telkinde bulundu.







Fransa'nın kararının değişmesinde Merkel'in Macron'u ikna etmesinin etkili olduğunu yazan gazeteye göre, '20 Ocak'ta ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin, Ankara'nın politikasının daha ılımlı hale gelmesine yol açacağını' savundu ve bu konuda Macron'u ikna etti. İspanya ve İtalya da bu görüşe katılarak, 'Türkiye'nin AB için önemini' ve 'diplomasiye bir şans daha verilmesine ihtiyaç duyulduğunu' vurguladı.





Haberde ayrıca, Almanya, İtalya ve İspanya'nın daha yumuşak bir çizgi izlenmesinde ısrar ettiği belirtildi. İtalya ve İspanya'nın yeni yaptırımlara özellikle olumsuz yaklaştığı, Avusturya'nın da Türkiye'ye karşı eleştirilerine rağmen daha yumuşak bir yaklaşımdan yana olduğu aktarıldı.





Gazete ayrıca, Macron'un son dönemde Ankara'nın politikaları ve söylemine karşı giderek öfkelenmesine rağmen 'çatışmacı bir politika değişiminin Türkiye'yi Moskova ve Pekin'e daha da yaklaştıracağı' yönünde Almanya'nın dile getirdiği endişeleri paylaştığı da belirtildi.