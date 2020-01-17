Samanyolu Haber /Gündem / Merkel Türkiye'ye gidiyor /17 Ocak 2020 16:32

Merkel Türkiye'ye gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti.

Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.
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