Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Üçüncü dalga geliyor! /24 Şubat 2021 12:35

Merkel: Üçüncü dalga geliyor!

Almanya’da kısıtlamaların hafifletilmesi için yol haritası konuşulurken, Başbakan Angela Merkel, korona salgınında üçüncü dalganın geldiğini belirtti.

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Merkel’in, aşıların etkisi hissedilinceye kadar kısıtlamaların devam etmesinden yana olduğu, bu nedenle de önlemlerin yaz aylarına kadar devam edebileceği kaydedildi.

Merkel’in gastronomi, mağaza ve iş yerlerinin açıldıktan sonra yeniden kapanması gibi bir durum yaşanmasını istemediği ifade edildi. CDU’lu milletvekillerine korona salgını konusunda uyarıda bulunan Merkel’in, “Salgında üçüncü dalgayı yaşadığımız gerçekliğini görmezden gelemeyiz” dediği belirtildi. Merkel, hafta başında partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nda yapılan toplantıda, 4 basamakta kısıtlamaların kaldırılmasını gündeme getirmişti. Ancak Merkel’in yakın danışmanı ve Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, kısıtlamaların kaldırılması konusunda umut vermemişti. Almanya’da kısıtlamaların geleceği 3 Mart’ta yapılacak eyalet başbakanları toplantısında belli olacak.

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