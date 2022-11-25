Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Ukrayna konusunda AB beni yalnız bıraktı /25 Kasım 2022 20:53

Merkel: Ukrayna konusunda AB beni yalnız bıraktı

Eski Almanya başbakanı Angela Merkel, görevinin sonlarına doğru ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmemesi için verdiği mücadelede yalnız bırakıldığını’ söyledi.

SHABER3.COM

Eski Almanya başbakanı Angela Merkel, Ukrayna konusunda ‘Rusya’yla diyalog kurmaya çalıştığını ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını’ dile getirdi. 

Görevden ayrıldıktan sonra daha barışçıl bir dönem olmasını istediğini belirten Merkel, Der Spiegel dergisinde yayımlanan röportajında işgale ilişkin şunları dile getirdi; "Ukrayna konusuyla çok uğraştım. Ama sürpriz olmadı. Minsk Anlaşması aşındı. 2021 yazında başkanlar Biden ve Putin’le görüştüm. Macron’la birlikte AB Konseyi’nde Putin’le bağımsız bir Avrupa tartışma formatı oluşturulmasını istedim. Bazı insanlar buna itiraz etti. Artık kendimi savunacak gücüm kalmamıştı çünkü herkes sonbaharda görevimin sona ereceğini biliyordu.” dedi. 

2021’in ağustosunda Putin’le Moskova’daki görüşmesini anlatan Merkel, “Putin burada ‘Politik açıdan işiniz bitti’ mesajı verdi. Putin için önemli olan sadece güçtür. Bu son ziyarette Lavrov’u da yanında getirdi, normalde görüşmelerimiz baş başa olurdu” dedi.

“Rusya-Ukrayna savaşına engel olmadığınız ve Almanya başbakanlığına tekrar aday olmadığınız için pişman mısınız?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Merkel, şu ifadeleri kullandı: “Yeni birinin görevi devralması gerekiyordu. Yurt içinde çoktan zamanı gelmişti. Dış politika açısından tekrar tekrar denediğim pek çok konuda tek bir milimetre bile ilerleme kaydedememiştim. Sadece Ukrayna’yla ilgili olarak değil. Transdinyester, Moldova, Gürcistan, Abhazya, Suriye ve Libya konularında da benzeri oldu. Yeni bir siyasi yaklaşımın zamanının geldiğini düşünüyorum.”


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