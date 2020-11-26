Merkel yasakları uzattı, Almanya'daki aşılama takvimini verdi

Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dört hafta önce kısıtlama kararı alınmasaydı bugün ne durumda olacağımız tahayyül bile edilemezdi." dedi.







Merkel yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek, enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.





AVRUPA'DA BÜTÜN KAYAK MERKEZLERİ KAPATILSIN





Avrupa'daki tüm kayak merkezlerinin salgın sebebiyle kapatılmasından yana olduğunu belirten Merkel, "Avrupa'da tüm kayak alanlarını kapatıp kapatamayacağımızı oylamaya çalışacağız. Maalesef Avusturya'nın açıklamalarını duyduğumuzda bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünüyor. Ancak bu konuda tekrar çabalayacağız." ifadelerini kullandı.





Merkel, sağlık sistemlerinin güçlü olduğunu savunarak hedeflerinin Kovid-19 hastalarının yanı sıra herkesin ihtiyacı olan tedaviyi alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.





"Yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolmasını beklersek çok geç olur." ifadelerini kullanan Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.





Merkel, Covid-19 salgınının Almanya, Avrupa Birliği ve tüm dünya için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınama olduğunu söyledi.





"AŞI NOEL'E YETİŞEBİLİR"





Aşı kullanımının başlamasının salgın sorununu hemen çözmeyeceğini kaydeden Merkel, ancak tünelin sonunda bir ışık olduğunu göstermesi bakımından bunun çok önemli olduğunu belirtti.





Merkel, kış aylarının Covid-19 sebebiyle zor geçeceğini, ancak sabır ve disiplinle bu salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.





Kısıtlamalara dair, "Sağlık ve ekonomi el ele gitmeli, gerekli olmadıkça kimseyle temasta bulunulmamalı, çoğu yerde ocak ayından önce önlemleri gevşetmek mümkün görünmüyor." vurgusunu yapan Merkel, Koronavirüs aşısının ise Noel'den önce yetişebileceğini ve aşıyı yeni yıldan önce yapmaya başlayabileceklerini açıkladı.





ALMANYA'DA 20 ARALIK 2020'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK KISITLAMALAR:





*Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.

*Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek.

*Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya paket servisi yapılabilecek.

*Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

*Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler tamamen kapatılacak

*Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 *metrekareye bir müşteri alınacak.

*Üniversiteler uzaktan eğitim verecek.

*Okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda koronavirüs vakası olan bölgelerde yerel yetkililer ek önlemler alacak.

*Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.

*Noel tatili sırasında ve yılbaşı akşamında ailelerin diğer hanelerden 10 kişiye kadar kişiyle bir araya gelmelerine izin verilecek.

*10 Ocak'a kadar vatandaşların kayak tatiline gitmemeleri tavsiye edildi.