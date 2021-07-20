Merkel'den afetzedelere hızlı yardım sözü

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel afetinden etkilenen vatandaşlara bürokrasisiz hızlı yardım taahhüdünde bulundu. "Paranın insanlara hızlı bir şekilde ulaşması için her şey yapılacak" diyen Merkel, bunun birkaç gün içinde halledilmesini umduğunu söyledi.





Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Eylül genel seçimlerindeki Başbakan adayı ve afetten etkilenen Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin Başbakanı Armin Laschet ile Bad Münstereifel kentini ziyaret etti. Bakanlar Kurulunun acil mali yardımları Çarşamba günü onaylayacağını belirten Merkel, caddeler ve raylar gibi tahrip olan altyapının yeniden oluşturulmasının ve şehrin yeniden imarının "birkaç aydan daha uzun süreceğini" kaydetti.





KRV Başbakanı Laschet de yardım başvuruları için gerekli belgelerin vatandaşları uğraştırmayacak şekilde düzenleneceğini belirterek ilk ödemelerin başlatılabilmesi için formalitelerin bu hafta içinde halledilmesi gerektiğini kaydetti. Laschet, Bakanlar Kurulunun ilk acil yardım ödemelerine Çarşamba günü yeşil ışık yakacak olmasından dolayı müteşekkir olduğunu da sözlerine ekledi.





Hükümet taslağında 400 milyon euro öngörülüyor







İki politikacı da ilk acil yardım ödemeleri konusunda miktar telaffuz etmezken, federal hükümetin afet bölgelerine 400 milyon euroluk acil yardım planladığı kamuoyuna yansıdı. Maliye ve İçişleri bakanlıklarının Bakanlar Kuruluna sunmak üzere hazırladığı taslağa ulaşan Reuters haber ajansı, ilk etapta acil yardım için 400 milyon euro öngörüldüğünü, ancak taslakla ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Bu ilk yardımın binalar ve altyapıdaki hasarın giderilmesi ve acil yardımları kapsadığı, bu miktarın yarısının federal hükümet, diğer yarısının eyaletler tarafından finanse edileceği belirtiliyor. AB'nin dayanışma fonlarından kaynak aktarımı için de başvurulması planlanıyor.





Yeniden imar için daha uzun vadeli olarak öngörülen milyarlarca euroluk fon ile ilgili kararın ise daha sonra alınacağı belirtiliyor. Hükümetin taslağında, bu fon ile ilgili ayrıntıların Temmuz ayı sonu ya da Ağustos'ta eyalet başbakanlarının da katılacağı bir özel oturumda istişare edilmesi öngörülüyor. Ancak hükümet yeniden imar fonunun oluşturulabilmesi için tüm eyaletlerin finansmana katılmasını şart koşuyor.





Bavyera eyaleti, eyalet içinde selden zarar gören vatandaşlara ödenmek üzere 50 milyon euroluk kendi acil yardım fonunu oluşturmuştu.