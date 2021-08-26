Merkel'den çarpıcı Taliban açıklaması

Merkel, “Taliban şu anda Afganistan’da bir gerçeklik” dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında, Afganistan’daki gelişmeleri değerlendirdi. Afganistan’la ilgili çabalar dikkate alındığında radikal İslamcı Taliban’la da müzakere edilebileceğine dikkat çekti.



Merkel, “Amacımız, Afganistan’da sağladığımız değişimleri mümkün olduğu kadar çok korumak olmalı” dedi.

Bunun için Taliban’la da konuşulabileceğini kaydeden Merkel, sözlerini “Taliban şu anda Afganistan’da bir gerçeklik. Bu yeni gerçeklik acı ama bununla başa çıkmak zorundayız” diye sürdürdü.



DW Türkçe’nin haberine göre Merkel, uluslararası toplumun Afganistan’da elde ettiği kazanımları ise Afganların elektrik ve suya erişiminin sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması olarak sıraladı. Afganistan kaynaklı terör saldırılarının da meydana gelmediğini vurgulayan Merkel, bunda Alman askerlerinin de bir payı olduğunu kaydetti.



‘DİRENİŞTEN VAZGEÇİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİK’



Merkel, Alman hükümetinin ve uluslararası ortaklarının Afganistan’daki gelişmeleri yanlış değerlendirdiğini de itiraf etti. “Uluslararası toplum, gelişmelerin hızını oldukça açık bir biçimde küçümsedi” diyen Merkel, Taliban’a direnişten bu kadar hızlı ve nefes kesici bir biçimde vazgeçileceğinin tahmin edilmediğini vurguladı.



Ancak Afganistan’daki çöküşten ülkenin güvenlik güçleri ve siyasi liderliğin sorumlu olduğunu söyleyen Merkel, “Güçlenen Taliban’a karşı uluslararası birliklerin çekilmesinden sonra da mücadele verilebilirdi. Uluslararası toplum olarak beklentimiz buydu” ifadelerini kullandı.