Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Görmezden gelemezsiniz /12 Ekim 2021 15:32

Merkel'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Görmezden gelemezsiniz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını söyledi.

SHABER3.COM

Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Başbakan Merkel, burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Görmezden... Sonraki Haber >>

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:25