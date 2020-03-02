Merkel'den Erdoğan'a sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa’ya yönelenlerin sayısı şu anda yüz binler oldu, daha da olacak. Kapıları kapatın diyorlar, bitti artık o iş” sözlerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’den sert yanıt geldi.







Merkel, "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" dedi.





Yunanistan sınırına akın eden mültecilerle ilgili konuşan Merkel, "Türkiye'nin İdlib konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti memnuniyetsizliğini mültecilerin sırtından değil, AB'ye diyalog yoluyla ifade etmeli. Benim için takip edilecek yol bu değil" ifadelerini kullandı.





Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert ise, AB'nin Türkiye’den mülteci anlaşmasına saygı göstermesini beklediğini ifade etti.



