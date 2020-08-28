Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den flaş çıkış: Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli /28 Ağustos 2020 13:22

Merkel'den flaş çıkış: Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerilim konusunda açıklama yaptı. Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" ifadesini kullandı.

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Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de gerçekleştirdiği yıllık konferansta konuştu. Doğu Akdeniz gündemine değinen Merkel konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuklarını söyledi ve  "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" dedi.
 
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmaları sürerken İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan da bölgede askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı. Türkiye de Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti. 

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EN ÖNEMLİ ÜLKESİ ALMANYA

Almanya, Avrupa Birliği'nin adı konmamış lideri olarak görülürken Türkiye ve Yunanistan arasında mekik diplomasisiyle arabuluculuk rolü üstlenmişti. Dışişleri Bakanı Heiko Mass iki tarafla da görüşerek itidal çağrısı yapmış ancak somut bir çözüme ulaşamamıştı. Merkel'in sözlerinin Almanya'nın arabuluculuk rolünü bitirmesi anlamına geldiğini öne süren bazı gözlemciler çatışma riskinin arttığına dikkati çekiyor.
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