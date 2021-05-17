Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, İsrail ile dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.







Başbakan Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in Netanyahu ile yaptığı görüşmede Ortadoğu'da tırmanan şiddetin ele alındığı belirtildi.





Açıklamada, Merkel'in Gazze Şeridi'den İsrail'e yönelik devam eden roket saldırını bir kez daha kınayarak, Alman hükümetinin İsrail ile dayanışma içinde olduğunu belirttiği ifade edildi. Merkel'in görüşmede, İsrail'in "saldırılara karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.





Her iki tarafta da hayatını kaybeden sivillerin olması nedeniyle Merkel'in mümkün olan en kısa zamanda çatışmaların sona ermesini dilediği aktarıldı.





Merkel'in ayrıca Almanya'da nefret ve antisemitizm yayan protesto gösterilerine karşı kararlılıkla tavır alacağını vurguladığı belirtildi.





Bu görüşme öncesinde Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Hamas'ı bir kez daha sert bir dille eleştirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının meşru müdafaa olarak değerlendirildiğini bildirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi günü Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas'ın roket saldırıları sona ermek zorunda" dedi.





"Hamas'ın roket saldırıları sona ermek zorunda"





Alman hükümeti, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Hamas'ı bir kez daha sert bir dille eleştirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının meşru müdafa olarak değerlendirildiğini bildirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi günü Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas'ın roket saldırıları sona ermek zorunda" dedi.





Hamas'ın roket saldırılarına işaret ederek "Bu, insanları keyfi olarak öldürmeyi amaçlayan bir terördür" ifadesini kullanan Seibert, "Bu durumda Federal Hükümet İsrail'in ve onun halkını koruma hakkının yanında yer almaktadır" dedi. Sözcü ayrıca, İsrail'in orantılı ve ölçülü hareket ettiğine inandıklarını da vurguladı.





Hamas'ın İsrail'e roket saldırıları düzenleyerek, Ortadoğu'da çözüme katkı sunmayacağının bilincinde olduğunu sözlerine ekleyen Seibert, çözümün sadece müzakere masasına geri dönerek mümkün olacağını vurguladı.





Alman Hükümet Sözcüsü, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki yoğun nüfuslu bölgelerden roket fırlatarak, bu menzildeki Filistinlileri de bir şekilde "rehin almasının" çelişkili bir durum ortaya koyduğunu kaydetti.





Hamas İsrail şehirlerine roket saldırılarının sürdürürken, İsrail Hava Kuvvetleri Pazartesi günü de Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurdu. İsrail hava saldırısı sonucu, hafta sonunda Gazze'de yabancı medya organlarının ofislerinin bulunduğu bir bina yıkılmıştı.





Bölgede bir haftadır devam eden çatışmalar sonucu, Filistinli kaynaklar Gazze'de 58'i çocuk 197 kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail'de ise yetkililer ikisi çocuk, on kişinin öldüğünü açıkladı.