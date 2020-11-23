Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den koronavirüs aşısı açıklaması /23 Kasım 2020 00:42

Merkel'den koronavirüs aşısı açıklaması

G-20 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Merkel, Koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamalarda 'Neyse ki artık aşı için umut var' dedi.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından başbakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel aşıların dağıtımının adil olması gerektiğini savundu. 

G-20 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Merkel, Koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamalarda 'Neyse ki artık aşı için umut var' dedi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, hükümetleri, ekonomilerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi gerektiği konusunda daha bilinçli hale getirdiğini belirterek, "Salgından ders alma ve ekonomiyi daha sürdürülebilir hale getirme isteği var" dedi.

Merkel ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Suudi Arabistan'ın başkanlığında çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Başbakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Merkel, zirvede, başta Covid-19 salgınıyla mücadele olmak üzere küresel sağlık, yoksullukla mücadele, ekonomi ve iklim değişikliği konularında kararlar aldıklarını söyledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, gelecekteki salgınlarla mücadele için küresel bir anlaşmaya yönelik önerilerini desteklediklerini belirten Merkel, Kovid-19 salgını için de "Neyse ki artık aşı için umut var" ifadelerini kullandı.

"Tüm ülkeler faydalanmalı"

Merkel, Covid-19 aşısının dünyada adil dağıtımına dikkati çekerek, potansiyel aşıdan sadece Avrupa'nın değil tüm ülkelerin faydalanması gerektiğini vurguladı.

Covid-19 salgınına karşı küresel iş birliğine vurgu yapan Merkel, gelişmiş ülkelere aşı sağlamak için potansiyel aşı üreten şirketlerle müzakereler yapılmamasından tedirgin olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator'un finansmanında eksikliğinin devam ettiğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel'den koronavirüs aşısı açıklaması Sonraki Haber >>

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:29:30