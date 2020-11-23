Merkel'den koronavirüs aşısı açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından başbakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel aşıların dağıtımının adil olması gerektiğini savundu.





G-20 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Merkel, Koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamalarda 'Neyse ki artık aşı için umut var' dedi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, hükümetleri, ekonomilerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi gerektiği konusunda daha bilinçli hale getirdiğini belirterek, "Salgından ders alma ve ekonomiyi daha sürdürülebilir hale getirme isteği var" dedi.





Merkel ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Suudi Arabistan'ın başkanlığında çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Başbakanlıkta basın toplantısı düzenledi.





Merkel, zirvede, başta Covid-19 salgınıyla mücadele olmak üzere küresel sağlık, yoksullukla mücadele, ekonomi ve iklim değişikliği konularında kararlar aldıklarını söyledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, gelecekteki salgınlarla mücadele için küresel bir anlaşmaya yönelik önerilerini desteklediklerini belirten Merkel, Kovid-19 salgını için de "Neyse ki artık aşı için umut var" ifadelerini kullandı.





"Tüm ülkeler faydalanmalı"





Merkel, Covid-19 aşısının dünyada adil dağıtımına dikkati çekerek, potansiyel aşıdan sadece Avrupa'nın değil tüm ülkelerin faydalanması gerektiğini vurguladı.





Covid-19 salgınına karşı küresel iş birliğine vurgu yapan Merkel, gelişmiş ülkelere aşı sağlamak için potansiyel aşı üreten şirketlerle müzakereler yapılmamasından tedirgin olduğunu dile getirdi.





Almanya Başbakanı Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator'un finansmanında eksikliğinin devam ettiğini bildirdi.