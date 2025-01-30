Merkel'den partisine sert eleştiri: Almanya'da AfD tabusu yıkıldı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçün sertleştirilmesi önergesini aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteği ile meclisten geçiren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i sert bir şekilde eleştirdi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Angela Merkel, internet sitesi üzerinden yayınlanan yazılı açıklamada "29 Ocak 2025 tarihinde Alman Federal Meclisi'ndeki bir oylamada ilk kez AfD'nin oylarıyla göz göre göre çoğunluk sağlamayı yanlış buluyorum" dedi.



Merkel, CDU lideri ve Hristiyan Demokratların seçimlerdeki başbakan adayı Friedrich Merz'in 13 Kasım 2024 tarihinde yaptığı konuşmayı hatırlatarak açıklamasına başladı. Merz o konuşmasında azınlık hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'e sadece üç partinin önceden üzerinde anlaştığı kararları genel kurul gündemine getirme ve böylece AfD'ye gündemi belirlemede ya da oylamada çoğunluk sağlama fırsatı vermeme teklifinde bulunmuştu.



Merz'in o günkü sözlerini alıntılayan Merkel "Bu öneri ve buna bağlı olarak ortaya konan tutum, büyük bir devlet sorumluluğunun ifadesi ve ben de bunu tamamen destekliyorum" dedi. Merkel, ancak Merz'in getirdiği teklife bağlı hareket etmeyerek dün izlediği tutumu ise yanlış bulduğunu vurguladı.



Merkel "Bunun yerine olması gereken, tüm demokratik partilerin siyasi parti sınırlarının ötesine geçerek, taktiksel bir manevra olarak değil, dürüstçe, ılımlı bir şekilde ve yürürlükteki Avrupa hukuku temelinde, Noel'den hemen önce Magdeburg'da ve birkaç gün önce Aschaffenburg'da meydana gelen saldırıların gelecekte önlenebilmesi için, mümkün olan her şeyi yapmasıdır" dedi.



Angela Merkel dört dönem başbakanlığı sona ermeden önce CDU genel başkanlık görevini bırakmıştı. Merkel'den sonra parti genel başkanlığı görevine parti içinde kendisine daha yakın isimler olan, önce Annegret Kramp-Karrenbauer ve daha sonra da Armin Laschet gelmişti. CDU/CSU 2021 yılındaki Federal Meclis seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyince Merkel'in uzun yıllardır rakibi ve muhalifi olan daha muhafazakar çizgideki Friedrich Merz Hristiyan Demokrat Birlik genel başkanlığına seçilmişti.



Ne olmuştu?



Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin hazırladığı, Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge dün aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisinin de oylarıyla meclisten geçti. Tasarı 348 lehte, 345 aleyhte, 10 çekimser oy ile kabul edilirken 30 milletvekili oylamaya katılmadı. Mecliste 196 milletvekili bulunan CDU ve CSU'nun önergesine koalisyon hükümetinden ayrılan Hür Demokrat Parti (FDP) de "Evet" oyu vermişti. AfD'nin önergeyi destekleyeceği oylama öncesinde biliniyordu.