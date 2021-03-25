Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den Türkiye mesajı /25 Mart 2021 12:17

Merkel'den Türkiye mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyledi. Merkel, Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini de ekledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB zirvesine katılması öncesi hükümet adına parlamentoda açıklamalar yaptı. Merkel'in sözlerinden başlıklar şöyle:

* Türkiye NATO üyesi bir müttefik olmanın yanı sıra stratejik öneme sahip.

* Almanya'nın Türkiye ile özel bir ilişkisi olsa da oradaki insan hakları ihlallerini göz önüne almak zorundayız, bazı durumlarda insan hakları ihlalleri kabul edilemez. 

* Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz.

* Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, üzüntü verici. 

* Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürdüğüne dair işaretler görüyoruz.

* Türkiye'nin sığınmacı politikasındaki başarılarını vurgulamamız önemli. Berlin'in nüfusu kadar insan kabul ettiler.
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