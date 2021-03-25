Merkel'den Türkiye mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB zirvesine katılması öncesi hükümet adına parlamentoda açıklamalar yaptı. Merkel'in sözlerinden başlıklar şöyle:







* Türkiye NATO üyesi bir müttefik olmanın yanı sıra stratejik öneme sahip.





* Almanya'nın Türkiye ile özel bir ilişkisi olsa da oradaki insan hakları ihlallerini göz önüne almak zorundayız, bazı durumlarda insan hakları ihlalleri kabul edilemez.





* Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz.





* Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, üzüntü verici.





* Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürdüğüne dair işaretler görüyoruz.





* Türkiye'nin sığınmacı politikasındaki başarılarını vurgulamamız önemli. Berlin'in nüfusu kadar insan kabul ettiler.