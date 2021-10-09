Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti /09 Ekim 2021 13:36

Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.

SHABER3.COM

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında görevini devredecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Merkel'in 16 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Türkiye'nin  Almanya açısından önemli ve yakın bir partner olduğuna işaret eden Seibert, iki ülke arasında güçlü bağlar  bulunduğunu söyledi.

Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu ve bunun iki ülke arasında kişisel bir köprü oluşturduğunu ifade eden Seibert, "Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güvene dayalı bir işbirliği önem taşıyor" diye konuştu.

Görüş farklılığı yaşanan konularda da diyaloğun devamının önemine vurgu yapan hükümet sözcüsü, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir" ifadesini kullandı.
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